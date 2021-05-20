«Каролина» дома обыграла «Нэшвилл», Свечников отличился ассистом

«Каролина Харрикейнз» одержала домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:0) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Себастьян Ахо, отличившийся дублем на 9-й и 60-й минутах. Еще один гол на счету Уоррена Фогеле (60). Нападающий Андрей Свечников провел на льду 12 минут 29 секунд и оформил одну результативную передачу.

Форвард «хищников» Яков Тренин отыграл 12 минут 55 секунд, однако он не смог отметиться голевыми действиями.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами пройдет 22 мая.

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