ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 5.90 Х 3.90 П2 1.54
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.10
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.62 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.79 Х 3.50 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.57 Х 3.80 П2 6.80
20 мая 06:51
автор: Владислав Корегин

«Виннипег» стартовал в Кубке Стэнли с выездной победы над «Эдмонтонтом»

«Джетс» забросили четыре шайбы в ворота своего соперника.

Первая игра первого раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» завершилась победой гостевой команды со счетом 4:1.

У победителей шайбы забросили Такер Пулман (32-я минута), Доминик Тонинато (50), Кайл Коннор (59) и Блэйк Уилер (59). Отметим, что два последних гола «Джетс» забили в пустые ворота.

Соперник ответил результативным броском Ессе Пульюярви (29). Защитник Дмитрий Куликов отыграл 18 минут 29 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Виннипег» ведет в серии со счетом 1-0. 22 мая будет сыгран второй матч между командами.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд. 1-й матч

«Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

1:0 – Пульюярви (Бэрри, Нурс), 28:24

1:1 – Пулман (Уилер, Томпсон), 31:01

1:2 – Тонинато (Томпсон, Стэнли), 49:14

1:3 – Коннор (Пионк, Шайфли), 58:13 (п.в)

1:4 – Уилер (Шайфли, Коннор), 58:45 (п.в.)

Вратари: Смит – Хеллебайк

Броски: 22 – 33

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игроки "Рубина" стали музыкантами, чтобы поздравить Слуцкого с юбилеем"Каролина" победила "Нэшвилл", шайба на счету СвечниковаГолевой пас Барбашёва не спас "Сент-Луис" от проигрыша "Колорадо"Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола52-летняя модель снялась голой и повергла фанатов в шокТошич: Надеюсь, ЦСКА знает, что делает, отпуская Олича
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика