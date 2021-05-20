«Виннипег» стартовал в Кубке Стэнли с выездной победы над «Эдмонтонтом»

Первая игра первого раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» завершилась победой гостевой команды со счетом 4:1.
У победителей шайбы забросили Такер Пулман (32-я минута), Доминик Тонинато (50), Кайл Коннор (59) и Блэйк Уилер (59). Отметим, что два последних гола «Джетс» забили в пустые ворота.
Соперник ответил результативным броском Ессе Пульюярви (29). Защитник Дмитрий Куликов отыграл 18 минут 29 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Виннипег» ведет в серии со счетом 1-0. 22 мая будет сыгран второй матч между командами.
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