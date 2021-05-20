Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 800 заброшенных шайб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился забитым голом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ).

Отметим, что 35-летний россиянин забросил свою 800-ю шайбу в рамках своих выступлений в НХЛ. Таким образом, форвард столичной команды стал шестым хоккеистом в истории лиги, кто смог достичь такого результата.

Ранее подобного достижения добивались Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 встречах, забил 25 голов и отдал 20 ассистов.

После трех сыгранных матчей «Вашингтон» уступает «Бостону» в серии со счетом 1-2. Следующая игра между командами состоится 22 мая.