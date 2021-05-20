Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемому лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего американца 41 заброшенная шайба и 25 ассистов в 52 матчах. Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33 гола), а тройку лучших замкнул форвард «Чикаго Блэкхокс» Алекс Дебринкэт (32).
Среди российских игроков лучшим снайпером стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, забросивший 27 шайб в 57 встречах.
По итогам регулярного чемпионата «Торонто» вышел в плей-офф. Его соперником в первом раунде Кубка Стэнли станет «Монреаль Канадиенс». Первая игра между командами состоится 21 мая.