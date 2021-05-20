«Колорадо» дома обыграл «Сент-Луис», одержав свою вторую победу в серии

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на своей домашней арене обыграли «Сент-Луис Блюз» (6:3) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Йоонас Донской, забросивший две шайбы на 1-й и 24-й минутах, а также записавший на свой счет результативную передачу. Хет-триком отличился Натан Маккиннон (19, 55). Еще один гол на счету Брэндона Саада (58). Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на льду 10 минут 50 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

Соперник ответил результативными бросками Сэмми Блэйз (37), Брэйден Шенн (51) и Майк Хоффман (56). Форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 22 мая.

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