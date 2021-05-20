Максим Шалунов: Сборная России настраивается на победу на чемпионате мира-2021

Нападающий сборной России Максим Шалунов оценил шансы национальной команды на победу на чемпионате мира-2021.

Напомним, что мировое первенство состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Подопечные Валерия Брагина попали в группу А, где их соперниками станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

– Сборная усердно работает и ставит перед собой только командные цели. Настраиваемся на победу на чемпионате мира. У России все для этого есть, нам по силам взять золото в Риге. Я верю в это и жду только победы, – приводит слова Шалунова пресс-служба Федерации хоккея России.

В стартовой встрече на турнире российская сборная сыграет против чехов. Начало встречи – в 16:15 мск.