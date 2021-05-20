Войнов подписал двухлетний контракт с «Динамо»

Защитник Вячеслав Войнов заключил контракт с московским «Динамо» сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал подписание соглашения с Войновым:

«Еще один новичок нашей команды - Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника. Безусловно, мы брали в расчет то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все 100. Традиционно, желаем удачи нашему игроку в предстоящем чемпионате».

Напомним, что Войнов пропустил сезон-2020/21. За год до этого защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в шести матчах плей-офф КХЛ.

Помимо этого, хоккеист является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.