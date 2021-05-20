Линдхольм - о переходе в «Ак Барс»: Меллер и Рейдеборн рекомендовали мне выбрать Казань

Шведский нападающий Пер Линдхольм рассказал, чье мнение он учитывал при принятии предложения от казанского «Ак Барса».

«Я довольно хорошо знаю «Ак Барс», потому что много говорил о нем с Оскаром Меллером. Он мой хороший друг, мы долго играли в одной команде, и Оскар рассказывал только хорошее о клубе и Казани - красивом городе с отличными болельщиками.

В сборной пообщался с Адамом Рейдеборном, он тоже рекомендовал мне выбрать Казань. Я очень рад, что присоединился к такой команде и с нетерпением жду начала сезона», - приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Линдхольм выступал в НХЛ за «Бостон», в котором провел лишь одну игру. Затем форвард отправился в шведский «Шеллефтео АИК», в 33 матчах швед набрал 15 (5+10) очков.