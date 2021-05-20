Суд встал на сторону «Сибири» в деле против Минспорта Новосибирской области

Клуб КХЛ «Сибирь» выиграл в суде дело против министерства спорта Новосибирской области. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Как отмечает пресс-служба областного арбитражного суда, в 2016 и 2017 годах ведомство выделило руководству новосибирский клуба 595 миллионов рублей в качестве субсидий и через суд хотело взыскать эту сумму обратно. По мнению областного Минспорта, «Сибирь» не имела права на получение данных средств из-за долгов перед бюджетом.

В итоге суд встал на сторону «Сибири» и отказал региональному ведомству в иске полностью.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, заняв в дивизионе Чернышева четвертую строчку.