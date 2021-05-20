Лотерея драфта НХЛ пройдет 2 июня

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что лотерея драфта в 2021 году состоится 2 июня.

Согласно информации источника, в жеребьевке примут участие 15 команд, которые не смогли попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Также участие в данном мероприятии примет новичок НХЛ – «Сиэтл Кракен», который дебютирует в лиге в следующем сезоне.

Драфт новичков НХЛ будет проведен в удаленном формате. Первый раунд состоится 23 июля, а последующие раунды – 24 июля.

Добавим, что в тройку команд, имеющих наибольшее шансы на победу в лотерее, попали «Баффало Сэйбрз», «Анахайм Дакс», а также клуб из Сиэтла.