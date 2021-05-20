Маккиннон стал первым игроком «Колорадо» после Каменского, оформившим хет-трик в плей-офф НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон установил уникальное достижение во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз» (6:3).

В сегодняшней игре 25-летний канадец забросил три шайбы и отдал один ассист. Таким образом, хоккеист стал первым игроком команды за последние 24 года, кто смог оформить хет-трик в рамках плей-офф. До него подобного результата добивался российский форвард Валерий Каменский.

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 50 матчах, набрав 72 (25+47) очка.

В данный момент «Колорадо» ведет в серии с «Сент-Луисом» со счетом 2-0. Следующая игра между командами состоится 22 мая.