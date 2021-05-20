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20 мая 13:32
автор: Евгений Лиманский

Гол Капризова вошел в десятку лучших в регулярном сезоне НХЛ

На первом месте – шайба нападающего «Айлендерс» Мютью Барзала в ворота «Баффало».

Национальная хоккейная лига представила десятку лучших голов регулярного чемпионата. В рейтинг, представленный в видеообзоре на сайте НХЛ, попал гол российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Лучшие голы регулярного чемпионата НХЛ 2020-2021:

10. Кирилл Капризов («Миннесота»)
9. Кейси Сизикас («Айлендерс»)
8. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)
7. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
6. Ти Джей Оши («Вашингтон»)
5. Джек Рослович («Коламбус»)
4. Патрил Лайне («Виннипег»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
1. Мютью Барзал («Айлендерс»)

источник: NHL (НХЛ)
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