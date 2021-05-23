Словакия обыграла Великобританию и по набранным очкам догнала Россию в группе A

На чемпионате мира в Риге завершился матч группы A Великобритания – Словакия. Словацкая команда одержала победу с результатом 2:1.

Уже на 25-й секунде ворота британцев поразил Марек Гривек после передачи Роберта Лантоши. На 23-й минуте равновесие восстановил Лиам Кирк, но шайба, которую забросил Лантоши на 25-й, в итоге принесла словакам три полновесных очка.

Сборная Словакии впервые с 2016 года стартовала на чемпионате мира с двух побед. Команда Крэйга Рэмзи набрала шесть очков. Столько же у сборной России, но у россиян есть преимущество по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

У Великобритании нет ни одного очка после двух матчей. Напомним, что вчера, 22 мая, британцы уступили России с результатом 1:7.

Сегодня в рамках турнира группа A состоятся также встречи Швеция – Белоруссия (16:15 мск) и Дания – Швейцария (20:15 мск).