Вячеслав Фетисов: Приезд Овечкина усилил бы сборную России, но еще рано хоронить «Вашингтон»

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил вероятность выступления Александра Овечкина за сборную России на чемпионате мира в Латвии.

После четырех матчей «Вашингтон» Овечкина уступает «Бостону» 1-3 в первом раунде Кубка Стэнли. Серия идет до четырех побед. Пятая игра состоится в столице США ближайшей ночью и начнется в 2:00 по московскому времени.

«Еще есть шанс вытащить серию, не надо хоронить «Вашингтон» раньше времени, – отметил Фетисов в интервью для Sport24.ru – Приезд Овечкина, безусловно, усилил бы сборную, но все будет зависеть от состояния здоровья.

В НХЛ был непростой сезон. Если не сложится приехать, то судить его нельзя. Как игрок считает, так и надо поступать. Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. В этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору».

Сборная России на чемпионате мира в Латвии стартовала с двух побед, обыграв Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).