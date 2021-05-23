Кожевников считает, что Латвия, Белоруссия и Казахстан закономерно обыграли фаворитов ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что его не удивляет обилие неожиданных результатов на чемпионате мира.

«Победы Латвии, Беларуси и Казахстана – так и должно быть, – заявил Кожевников в интервью для «Чемпионата». – По всей структуре было понятно, что казахи обыграют финнов. Финляндия выглядела уставшей после США, они выложились до конца. Казахстан, наоборот, – были свежие, у них есть, кто решает такие игры.

Что касается Латвии, они играли на пределе с Канадой, что тоже было видно. И Швеция, которая проиграла Беларуси, они играли без эмоций. В принципе у них всегда так протекает игра, играют от себя и своего состава».

Латвийская команда в пятницу в своем стартовом матче на домашнем ЧМ обыграла Канаду со счетом 2:0. Шведы потерпели два поражения подряд, уступив датчанам (3:4) и белорусам (0:1). Команда Казахстана сегодня впервые в истории обыграла финнов (2:1 Б).