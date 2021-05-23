Швейцария обыграла Данию и одержала вторую победу на чемпионате мира

Сборная Швейцария обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер, отличившийся на 14-й минуте.

Швейцарцы одержали вторую победу на турнире в двух матчах и с шестью очками занимают третье место в группе А, уступая командам России и Словакии по дополнительным показателям. Датчане с тремя очками расположились на четвертой позиции.

Следующие матчи обе команды проведут 25 мая. Швейцария сыграет со Швецией, а Дания - с Великобританией.

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