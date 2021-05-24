«Нэшвилл» обыграл «Каролину» во втором овертайме четвертого матча и сравнял счет в серии

«Нэшвилл» во втором овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Каролину» со счетом 4:3.

За «Нэшвилл» в основное время игры отличились Люк Канин (1-я минута матча), Райан Джохансен (25) и Ник Казинс, реализовавший большинство (44).

У «Каролины» в основное время игры два гола забил Брок Макгинн (39 и 41), еще одну шайбу забросил Винсент Трочек (19).

Решающий гол во втором овертайме матча забил автор первой шайбы Канин.

Таким образом счет в серии стал 2-2. 25 мая команды сыграют вновь уже на льду «Каролины».