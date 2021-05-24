Каменский – о неудачном старте Канады на ЧМ: Они по традиции спокойно относятся к круговым турнирам

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал неудачный старт сборной Канады на чемпионате мира-2021.

— Они по традиции спокойно относятся к круговым турнирам, их время - плей-офф. Видно, что определенный дискомфорт им доставляет большая европейская площадка, переход с «канадки» всегда занимает какое-то время. Уверен, что к решающим матчам «кленовые листья» здорово прибавят и станут узнаваемыми. Но для этого надо еще пробиться в плей-офф, то есть ближайший матч с немцами становится чуть ли не решающим, — приводит слова Каменского Russia Hockey.

Канадцы занимают седьмое место в группе B. Сегодня, 24 мая им предстоит встреча с немецкими хоккеистами. Начало матча – 20:15 мск.