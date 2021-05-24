ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Чертаново-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 22:00 Кастельон 0 Райо Вальекано 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Алькоркон 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.74 Х 3.50 П2 5.40
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.45 Х 4.40 П2 7.70
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.48 Х 4.00 П2 8.20
Испания - Сегунда 22:00 Фуэнлабрада 0 Спортинг Хихон 0 П1 4.40 Х 3.30 П2 1.93
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.00
24 мая 10:18
автор: Артем Спиридонов

Каменский – о неудачном старте Канады на ЧМ: Они по традиции спокойно относятся к круговым турнирам

«Кленовые листья» в первых двух матчах чемпионата мира в Риге проиграли сборным Латвии (0:2) и США (1:5).

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал неудачный старт сборной Канады на чемпионате мира-2021.

— Они по традиции спокойно относятся к круговым турнирам, их время - плей-офф. Видно, что определенный дискомфорт им доставляет большая европейская площадка, переход с «канадки» всегда занимает какое-то время. Уверен, что к решающим матчам «кленовые листья» здорово прибавят и станут узнаваемыми. Но для этого надо еще пробиться в плей-офф, то есть ближайший матч с немцами становится чуть ли не решающим, — приводит слова Каменского Russia Hockey.

Канадцы занимают седьмое место в группе B. Сегодня, 24 мая им предстоит встреча с немецкими хоккеистами. Начало матча – 20:15 мск.

источник: Russia Hockey
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кубок Белоруссии достался БАТЭ"Атлетико" стал чемпионом ИспанииHyundai Creta второго поколения представят в России 15 июня 2021 годаРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоТретьяк эмоционально отреагировал на поражение России на ЧМ«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
На матч Канада — Латвия поставили больше, чем на две игры сборной России. Букмекерский обзор ЧМХ-2021
Подводим итоги первых трех дней чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Самсонов, Орлов и Тарасенко — суперусиление. Теперь Россия — безоговорочный фаворит ЧМХ-2021
Три игрока из клубов НХЛ пополнят состав сборной России на чемпионате мира в Риге - и это отличные новости.
Зовем Овечкина или Тарасенко? А, может, ждем Капризова? Что делать после вылета русских звезд из Кубка Стэнли
В ночь на понедельник плей-офф НХЛ досрочно покинули «Вашингтон» и «Сент-Луис», предоставив штабу сборной России богатый выбор кандидатур для укрепления состава на чемпионате мира в Риге.
Видео всех голов ЧМХ 24.05.2021: Россия против Словакии, Канада против Германии
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в четвертый соревновательный день: Словакия - Россия, Латвия - Италия, Чехия - Белоруссия, Германия - Канада.
«Спартак», до встречи. Как Головин вышел с «Монако» в Лигу чемпионов благодаря соседям по Лазурному берегу
В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» с Александром Головиным не смог обыграть в гостях «Ланс» (0:0), но благодаря победе «Ниццы» на выезде над «Лионом» (3:2) пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Видео всех голов ЧМХ 23.05.2021: Канада пропустила пять от США, Швеция проиграла Белоруссии
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в третий соревновательный день: Норвегия - Италия, Великобритания - Словакия, Швеция - Белоруссия, Казахстан - Финляндия, Дания - Швейцария и Канада - США.
Слезы Суареса, респект от Гризманна и гибель юного фаната. Реакция на невероятное чемпионство «Атлетико»
Победа «Атлетико» в чемпионате Испании-2020/21 стала, безусловно, одним из главных событий уходящего клубного футбольного сезона.
Еще один такой матч — и Капризов вылетит в сборную России. Кириллу разбили нос и надежды на Кубок Стэнли
«Миннесота» третий раз подряд уступила «Вегасу» (0:4) в стартовом раунде Кубка Стэнли и уже через пару дней может завершить сезон, освободив Кирилла Капризова для сборной России.
«Были бы зрители — забили бы десять». Бадюков — о победе России над Великобританией
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча сборной России на ЧМ в Риге против британцев (7:1).
Повторим олимпийский финал Пхенчхана? Пока Россия и Германия смотрятся на ЧМ-2021 лучше всех
Чемпионат мира в Риге не успел по-настоящему разогнаться, а уже принес ряд удивительных результатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

#HotMay Фитнес, бодибилдинг и модельный фитнес. Чемпионат России. 16.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика