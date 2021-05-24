В ФХР подтвердили участие Самсонова, Тарасенко и Орлова на чемпионате мира в Риге

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подтвердил участие российских хоккеистов из НХЛ на ЧМ-2021 в Риге (Латвия).

Напомним, ранее стало известно, что в их число вошли вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон») и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

— Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, – Самсонов и Тарасенко – могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально, — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Отметим, что в первых двух матчах ЧМ сборная Россия одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1). Сегодня, 24 мая подопечные Валерия Брагина встретятся со Словакией. Начало игры – в 16:15 по московскому времени.