Крикунов считает, что Самсонов, Орлов и Тарасенко усилят сборную России на ЧМ-2021

Экс-наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на информацию о пополнении состава сборной России тремя игроками из НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что в их число вошли вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон») и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

— Нападающий «Сент-Луиса» должен стать стержнем первой тройки атаки. Судя по последним играм в НХЛ, Тарасенко находится в весьма неплохой форме. Что касается Орлова, то, по-моему, еще не было чемпионата мира, на который он бы не приехал при наличии возможности. У него отличный бросок, и нет сомнения, что тренеры будут активно использовать его при игре в большинстве. А габаритный вратарь Илья Самсонов должен вселить уверенность полевым игрокам. Этот голкипер имеет большой международный опыт, плюс ко всему, за последние два сезона он значительно прибавил, — передает слова Крикунова «Чемпионат».

Напомним, что в первых двух матчах ЧМ сборная Россия одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1). Сегодня, 24 мая подопечные Валерия Брагина встретятся со Словакией. Начало игры – в 16:15 по московскому времени.