Гавриков – о карантинных ограничениях на ЧМ-2021: Даже не можем выйти на улицу около отеля

25-летний хоккеист сборной России Владислав Гавриков сравнил «пузыри» НХЛ и чемпионата мира-2021 в Латвии.

— Сложно сравнивать, потому что две разные конфигурации «пузыря». В НХЛ у нас было два отеля, между которыми мы могли свободно перемещаться. Ко второму отелю был присоединен стадион для американского футбола, там мы могли побегать, в мяч поиграть, даже просто могли погулять. Внутри были рестораны. На нашей территории мы имели возможность спокойно передвигаться. Здесь же немного по-другому: даже не можем выйти на улицу около отеля. Как только приезжает автобус, мы садимся в него, раньше выйти нельзя, — передает слова Гаврикова Sport24.

Напомним, что в первых двух матчах ЧМ сборная Россия одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1). Сегодня, 24 мая подопечные Валерия Брагина встретятся со Словакией. Начало игры – в 16:15 по московскому времени.