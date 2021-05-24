Сборная России уступила Словакии и потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Словакии (1:3) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2021.

Счет был открыт в середине второго периода – автором шайбы на 30-й минуте встречи стал словацкий форвард Милош Келемен. Через минуту после взятия ворот российская команда смогла отыграться усилиями Александра Барабанова, забившего свой гол в большинстве.

В третьем периоде словакам удалось еще дважды огорчить голкипера соперника Александра Самонова – голы забили Мартин Гернат, а также Марек Дялога, забросивший в пустые ворота.

Сборная Словакии одержала третью победу кряду и набрала девять очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице группы A. Подопечные Валерия Брагина опустились на вторую строчку, имея в своем активе шесть очков.

Следующим соперником российской сборной станет команда Дании. Игра состоится 26 мая. Словаки проведут встречу со швейцарцами. Матч запланирован на 27 мая.