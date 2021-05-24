Дмитрий Басков: Замена флага Белоруссии – попытка политизировать чемпионат мира по хоккею

Президент федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал действия мэра Риги Мартиньша Стакиса, заменившего национальный флаг Белоруссии на оппозиционный.

«В настоящее время мы уже направили ноту в адрес президента IIHF Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

Замена государственного флага является ничем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге.

Нам также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания нашей команды.

Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков и надеемся, что IIHF сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты нашей команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов», – приводит слова Баскова сайт Федерации хоккея Беларуси.