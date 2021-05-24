Александр Кожевников – о поражении сборной России от Словакии: Ничего страшного не произошло

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2021, в котором сборная России уступила команде Словакии со счетом 1:3.

– Игра была нормальная, ничего страшного не произошло. Турнир длинный. Да, ребята старались, но не получилось, не было огня в глазах. Поработают и исправят ошибки. Надо набирать очки: Белоруссия там есть, Швеция. Сейчас ничего экстренного не произошло. Ждем троих ребят из НХЛ, они точно укрепят нашу команду, – приводит слова Кожевникова News.ru.

Ранее появилась информация, что в расположение сборной России для участия на мировом первенстве могут прибыть голкипер Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие за «Вашингтон Кэпиталз», а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Добавим, что 26 мая российская команда сыграет против Дании. Начало встречи – в 16:15 мск.