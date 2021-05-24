Владислав Третьяк: Для меня поражение сборной России от Словакии стало неожиданностью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

Отметим, что в составе команды Валерия Брагина заброшенной шайбой отличился форвард Александр Барабанов. Соперник ответил результативными бросками Милоша Келемена, Мартина Герната и Марека Дялога.

– Для меня поражение было неожиданным. По первым двум матчам были видны заряженность, нацеленность на ворота, чего сегодня я не увидел. Можно только сказать, что вратарь у нас удачно играл, выручал, но движения не было, особенно в первом периоде. Такое ощущение, что недооценили соперника, явно надо было решать вопрос в первом периоде, создавать моменты, но все откладывали на потом, – приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск.