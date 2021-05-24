Валерий Каменский – о поражении сборной России от Словакии: Ребята прозевали начало игры

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил поражение сборной России от команды Словакии (1:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2021.

Отметим, что подопечные Валерия Брагина впервые проиграли в рамках данного турнира. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

– Ребята сами проиграли. Нападающие должны острее играть. Прозевали начало игры, не были нацелены на ворота. Это хороший урок перед главными матчами. Сегодняшнее поражение говорит о том, что нужно настраиваться на каждую игру и выходить играть на победу, – приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

На данный момент сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. 26 мая коллектив проведет встречу с командой Дании. Начало игры – в 16:15 мск.