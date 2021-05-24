Сборная Чехии одержала волевую победу над Белоруссией на чемпионате мира

Сборная Чехии обыграла команду Белоруссии (3:2 ОТ) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2021.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В составе чешской команды шайбы забросили Якуб Коварж, отличившийся на 30-й минуте, а также Филип Задина (34). Соперник ответил голами Егора Шаранговича (26) и Владислава Еременко (52).

Победу чехам на второй минуте овертайма принес точный бросок форварда Доминика Кубалика.

Отметим, что чешская команда одержала свою первую победу на мировом первенстве и расположилась на шестом месте в турнирной таблице группы А, набрав два очка. Ранее команда Филипа Пешана уступила сборным России (3:4) и Швейцарии (2:5).

Что касается Белоруссии, то подопечные Михаила Захарова поднялись на четвертую строчку, добыв четыре очка.