Канада уступила Германии, потерпев третье поражение подряд на чемпионате мира

Сборная Канады проиграла третий матч подряд в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), уступив команде Германии со счетом 1:3.

В середине первого периода немцы с интервалом в 38 секунд выстрелили дуплетом: отличились Штефан Лойбль и Маттиас Плахта.

На предпоследней минуте стартовой двадцатиминутки Ник Пол отквитал одну шайбу.

Во втором игровом отрезке хоккеистам обеих команд отличиться не удалось.

Под занавес встречи Корбиниан Хольцер поразил пустые ворота «кленовых листьев».