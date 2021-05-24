Канада уступила Германии, потерпев третье поражение подряд на чемпионате мира

Сборная Канады проиграла третий матч подряд в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), уступив команде Германии со счетом 1:3.
В середине первого периода немцы с интервалом в 38 секунд выстрелили дуплетом: отличились Штефан Лойбль и Маттиас Плахта.
На предпоследней минуте стартовой двадцатиминутки Ник Пол отквитал одну шайбу.
Во втором игровом отрезке хоккеистам обеих команд отличиться не удалось.
Под занавес встречи Корбиниан Хольцер поразил пустые ворота «кленовых листьев».
Таким образом, бундестим после трех игр набрала максимальное количество очков – девять и уверенно возглавила турнирную таблицу группы В.
Канадцы после аналогичного количества встреч не имеют ни одного очка в своем активе, занимая предпоследнюю строчку и опережая Италию лишь по дополнительным показателям.
В следующем матче Германия сыграет с Казахстаном, а Канада – с Норвегией. Игры пройдут 26 мая.
Хоккей. Чемпионат Мира.
Групповой этап. Группа В.
Сборная Канады – сборная Германии – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: 0:1 – Лойбль (Кюнхакль, Ридер), 10:46
0:2 – Плахта (Айзеншпид), 11:24
1:2 – Пол (Миллер), 18:19
1:3 – Хольцер (Плахта, Небельс), 57:59 (ПВ)
Вратари: Хилл - Нидербергер