Владислав Третьяк - о замене флага России: То, что было в городе, является решением города

Президент ФХР России Владислав Третьяк прокомментировал решение рижских властей заменить российский флаг в городе на флаг с логотипом Олимпийского комитета России, под которым выступает сборная России на чемпионате мира по хоккею.

«Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в понедельник на одной из центральных площадей Риги, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, местная мэрия заменила российский триколор на символику ОКР.

Ранее городские власти заменили государственный флаг Белоруссии на традиционный. По словам представителей мэрии, «символу режима и государственного террора нет места в Риге».

Белорусская сторона подала ноту в IIHF, Федерацию хоккея Латвии и мэрию Риги.