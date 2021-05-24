Роман Ротенберг - о поражении от Словакии: Мы бы хотели извиниться за такой результат

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг принес извинения болельщикам за неудачный результат в матче против команды Словакии (1:3).

«Мы бы хотели извиниться за такой результат перед болельщиками. Главное держать удар и, несмотря ни на что, двигаться вперед. Мы уже проходили такие моменты, главное - сделать правильные выводы. Еще раз хотел бы поблагодарить за поддержку всех болельщиков, всех, кто в нас верит и всех, кто нам помогает. Берем всю ответственность на себя в этой ситуации», - приводит слова главы штаба национальной команды ТАСС.

Напомним, в понедельник команда Валерия Брагина уступила сборной Словакии со счетом 1:3.

После трех игр россияне имеют в своем активе шесть очков и занимают второе место в группе А. Следующий матч команда проведет 26 мая против Дании. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.