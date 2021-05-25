«Торонто» на выезде обыграл «Монреаль» и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли

В третьей игре первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» на своем льду уступил «Торонто» с результатом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Все шайбы были заброшены во втором периоде. На 28-й минуте счет открыл шведский форвард «Мейпл Лифс» Вильям Нюландер. На 34-й «Канадиенс» отыгрались стараниями Ника Судзуки, однако на 37-й Морган Райлли вновь вывел гостей вперед.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев в этой встрече провел на льду 13 минут и 12 секунд и закончил игру с показателем полезности «-1».

«Мейпл Лифс» теперь ведут в серии 2:1. Четвертый матч состоится ближайшей ночью по московскому времени и начнется в 2:30.

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