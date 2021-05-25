ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Виртус Болонья 0
25 мая 06:15
автор: Виктор Шарафудинов

Малкин повторил достижение Лемье, но «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме и близок к вылету

Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин совершил 48 сэйвов.

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» на своем льду проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» с результатом 2:3 по итогам второго овертайма.

По ходу основного времени хозяева вели 1:0 и 2:1. Евгений Малкин на девятой минуте реализовал большинство, а после того как Энтони Бовилье сравнял счет на 20-й, Брайан Рост вновь вывел «пингвинов» вперед на 28-й.

Во второй раз гости отыгрались на 49-й, когда Джордан Эберле исполнил точный кистевой бросок. Ну а победную шайбу команды Барри Троца забросил на 51-й секунде второго овертайма Джош Бэйли.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 48 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

«Айлендерс» теперь ведут в серии 3-2. Шестой матч состоится в Нью-Йорке 26 мая по американскому времени.

Стоит отметить, что Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по набранным очкам в Кубке Стэнли, повторив достижение Марио Лемье. У 34-летнего российского нападающего теперь 172 очка (64+108) в 169 матчах. Рекорд «Пингвинз» по результативности принадлежит нынешнему капитану Сидни Кросби, который набрал 190 очков (69+121) в 172 встречах плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:3 2ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 – Малкин (Летанг, Раст) – 08:20 (5x4)
1:1 – Бовилье (Бэйли, Ледди) – 19:05
2:1 – Раст (Кросби, Летанг) – 27:37
2:2 – Эберле (Комаров, Пажо) – 48:50
2:3 – Бэйли – 80:51

Вратари: Джарри – Сорокин.

Броски: 50 – 28.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Huawei P50 ProНа канатной дороге в Италии разбилась кабинка с людьмиGif-новости от Lamborghini: Планы на будущее...Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоФетисов объяснил отказ российских игроков НХЛ участвовать в ЧМСовесть потеряли! 30 самых откровенных микробикини звёзд
«Потеря Григоренко и Окулова не может служить оправданием». Дементьев — о неудаче России в матче со словаками
Первое поражение сборной России на чемпионате мира в Риге (1:3 от Словакии) специально для «Плеймейкера» прокомментировал известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
«Эксперименты господина Федуна меня убивают». Кавазашвили — о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не стал подбирать слов, комментируя «Плеймейкеру» приход в стан красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Наше поражение от словаков — не сенсация. Фаворитов в Риге нет». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Латвии.
Красная машина забарахлила. Почему Россия проиграла Словакии
Наша сборная потерпела на ЧМ-2021 в Риге первое поражение, уступив словакам – 1:3. Разбираемся в причинах.
Видео всех голов ЧМХ 24.05.2021: Гернат приговорил Россию, немцы уничтожили Канаду
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в четвертый соревновательный день: Словакия - Россия, Латвия - Италия, Чехия - Белоруссия, Германия - Канада.
На матч Канада — Латвия поставили больше, чем на две игры сборной России. Букмекерский обзор ЧМХ-2021
Подводим итоги первых трех дней чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Самсонов, Орлов и Тарасенко — суперусиление. Теперь Россия — безоговорочный фаворит ЧМХ-2021
Три игрока из клубов НХЛ пополнят состав сборной России на чемпионате мира в Риге - и это отличные новости.
Зовем Овечкина или Тарасенко? А, может, ждем Капризова? Что делать после вылета русских звезд из Кубка Стэнли
В ночь на понедельник плей-офф НХЛ досрочно покинули «Вашингтон» и «Сент-Луис», предоставив штабу сборной России богатый выбор кандидатур для укрепления состава на чемпионате мира в Риге.
«Спартак», до встречи. Как Головин вышел с «Монако» в Лигу чемпионов благодаря соседям по Лазурному берегу
В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» с Александром Головиным не смог обыграть в гостях «Ланс» (0:0), но благодаря победе «Ниццы» на выезде над «Лионом» (3:2) пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Видео всех голов ЧМХ 23.05.2021: Канада пропустила пять от США, Швеция проиграла Белоруссии
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в третий соревновательный день: Норвегия - Италия, Великобритания - Словакия, Швеция - Белоруссия, Казахстан - Финляндия, Дания - Швейцария и Канада - США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика