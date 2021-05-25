Малкин повторил достижение Лемье, но «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме и близок к вылету

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» на своем льду проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» с результатом 2:3 по итогам второго овертайма.

По ходу основного времени хозяева вели 1:0 и 2:1. Евгений Малкин на девятой минуте реализовал большинство, а после того как Энтони Бовилье сравнял счет на 20-й, Брайан Рост вновь вывел «пингвинов» вперед на 28-й.

Во второй раз гости отыгрались на 49-й, когда Джордан Эберле исполнил точный кистевой бросок. Ну а победную шайбу команды Барри Троца забросил на 51-й секунде второго овертайма Джош Бэйли.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 48 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

«Айлендерс» теперь ведут в серии 3-2. Шестой матч состоится в Нью-Йорке 26 мая по американскому времени.