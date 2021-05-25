«Флорида» дома победила «Тампу», продлив серию первого раунда Кубка Стэнли

В пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Тампой-Бэй» с результатом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Росс Колтон вывел «молний» вперед уже на 53-й секунде встречи, однако в дальнейшем шайбы забрасывали только хозяева. Маккензи Уигар отличился на 27-й минуте, а Мэйсон Марчмент – на 37-й. На 35-й секунде третьего периода Патрик Хернквист реализовал большинство, а за 15 секунд до конца основного времени Фрэнк Ватарно поразил пустые ворота прошлогодних обладателей Кубка Стэнли.

В составе гостей голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков. Никита Кучеров провел на льду 18 минут и 37 минут, завершив игру с показателем полезности «0».

Стоит отметить, что ворота «Пантерз» защищал 20-летний Спенсер Найт, никогда прежде не игравший в Кубке Стэнли.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Шестой матч состоится на льду «Лайтнинг» 26 мая по американскому времени.