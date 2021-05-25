Капризов забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли в пятой игре «Миннесоты» против «Вегаса» (видео)

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил свою шайбу в Кубке Стэнли.
В пятой игре первого раунда бывший форвард ЦСКА на десятой минуте направил шайбу в ближнюю «девятку» ворот голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери после передачи Матса Цукарелло.
Матч продолжается в эти минуты. По ходу второго периода «Уайлд» выигрывают у «Годен Найтс» со счетом 3:2.
После четырех встреч «Вегас» вел в серии 3-1.
В регулярном чемпионате дебютант НХЛ Капризов набрал 52 (27+25) очка в 59 матчах. В четырех предыдущих играх плей-офф Кирилл отметился одной результативной передачей.