Сорокин установил рекорд «Айлендерс», одержав три победы в трех первых матчах плей-офф

Илья Сорокин стал первым голкипером в 49-летней истории «Нью-Йорк Айлендерс», одержавшим три победы в трех своих первых матчах в Кубке Стэнли.

В серии первого раунда плей-офф против «Питтсбурга» команда Барри Троца ведет 3-2. В обоих проигранных встречах ворота «островитян» защищал Семен Варламов.

В пятом матче, который минувшей ночью прошел в Питтсбурге «Айлендерс» победили с результатам 3:2 по итогам второго овертайма, а 25-летний Сорокин отразил 48 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Лучшим игроком встречи назвали форварда «островитян» Джоша Бэйли, который забросил победную шайбу во втором овертайме.

Российский вратарь перешел в клуб из Нью-Йорка в прошлом году после пяти сезонов в московском ЦСКА.