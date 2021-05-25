Первый гол Капризова в плей-офф помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» и продлить серию (видео)

В пятой игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» на своем льду проиграл «Миннесоте» с результатом 2:4, но продолжает вести в серии (3-2).

Марк Стоун вывел «Голден Найтс» вперед на девятой минуте, но уже 52 секунды спустя Кирилл Капризов забросил свою первую шайбу в плей-офф и восстановил равновесие. Российский нападающий после передачи Матса Цуккарелло переправил шайбу в ближнюю «девятку» ворот Марка-Андре Флери.

Далее «Уайлд» быстро добились перевеса 3:1. На 12-й минуте отличился Зак Паризе, а на 17-й – Джордан Гринуэй.

Алекс Мартинес на 30-й сократил отставание «Вегаса», реализовав большинство, но за 38 секунд до конца основного времени Нико Штурм обезопасил победу «Миннесоты», направив шайбу в пустые ворота «золотых рыцарей».

Шестой матч пройдет на льду «Уайлд» в Сент-Поле 26 мая по американскому времени.