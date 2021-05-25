Борис Михайлов: У нашей сборной проблемы во всех звеньях, пижонов наказывают!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России от команды Словакии на ЧМ в Риге.

«Главная причина поражения – настрой, – цитирует Михайлова «Чемпионат». – По первому периоду было видно, что настрой вальяжный. Я надеялся на то, что у нас что-то изменится. Не знаю, что говорил Валерий Брагин в перерыве, но второй период ничего не изменил. А если брать и разбирать, то и разбирать нечего! Во всех звеньях есть проблемы. По-русски скажу: пижонов наказывают! Думаю, такая игра послужит нашей сборной уроком. Если ты приезжаешь на чемпионат мира, ты выкладываешься в каждой игре от начала и до конца.

Словаки показали очень дисциплинированную и организованную игру. Они заслуженно победили нашу сборную».

Вчера Россия проиграла Словакии со счетом 1:3. В двух первых матчах на чемпионате мира команда Валерия Брагина обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1).

С шестью очками россияне пока занимают второе место в группе A, а словаки лидируют, набрав девять очков. В среду, 26 мая, сборная России сыграет против Дании. Игра начнется в 16:15 по московскому времени.