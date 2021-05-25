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25 мая 09:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» в третьем овертайме и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид и его товарищи не смогли одержать в плей-офф ни одной победы.

В четвертой игре первого раунда плей-офф НХЛ «Виннипег» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» с результатом 4:3 по итогам третьего овертайма.

Счет в серии 4-0. «Джетс» вышли во второй раунд Кубка Стэнли и в дальнейшем сыграют с победителем противостояния «Монреаля» и «Торонто».

«Виннипег» отыгрался на 47-й минуте, когда Шайфли оформил дубль, а затем соперникам понадобилось три овертайма для определения победителя. В итоге на 107-й минуте встречи «Джетс» вывел во второй раунд Кубка Стэнли Кайл Коннор, исполнив точный кистевой бросок после передачи Ниола Пионка.

Следующим соперником «Виннипега» станет победитель противостояния «Торонто» и «Монреаля». После трех встреч «Мейпл Лифс» выигрывают в серии 2:1.

Ранее во второй раунд плей-офф пробились «Бостон» и «Колорадо». «Брюинз» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4:1), а «Эвеланш» одолели «Сент-Луис Блюз» (4-0).

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд. Четвертый матч

«Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:3 3ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Шафйли (Уилер, Моррисси) – 06:16 (5x4)
1:1 – Макдэвид (Драйзайтль, Пульюярви) – 07:33
2:1 – Эпплтон (Моррисси, Лоури) – 15:55
2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Кассиан, Ларссон) – 23:44
2:3 – Чейссон (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 36:37 (5x4)
3:3 – Шайфли (Коннор, Уилер) – 46:01
3:4 – Коннор (Пионк) – 106:52

Вратари: Хеллебайк – Смит

Броски: 43 – 40

Счет в серии: 4-0

источник: «Советский спорт»
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