«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» в третьем овертайме и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

В четвертой игре первого раунда плей-офф НХЛ «Виннипег» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» с результатом 4:3 по итогам третьего овертайма.

Счет в серии 4-0. «Джетс» вышли во второй раунд Кубка Стэнли и в дальнейшем сыграют с победителем противостояния «Монреаля» и «Торонто».

«Виннипег» отыгрался на 47-й минуте, когда Шайфли оформил дубль, а затем соперникам понадобилось три овертайма для определения победителя. В итоге на 107-й минуте встречи «Джетс» вывел во второй раунд Кубка Стэнли Кайл Коннор, исполнив точный кистевой бросок после передачи Ниола Пионка.

Следующим соперником «Виннипега» станет победитель противостояния «Торонто» и «Монреаля». После трех встреч «Мейпл Лифс» выигрывают в серии 2:1.

Ранее во второй раунд плей-офф пробились «Бостон» и «Колорадо». «Брюинз» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4:1), а «Эвеланш» одолели «Сент-Луис Блюз» (4-0).