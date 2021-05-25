Президент Федерации хоккея Латвии оценил возможность снятия сборной Белоруссии с чемпионата мира.

«Мы получили письмо от Международной федерации хоккея, где нас просят обеспечить безопасность спортсменов во время турнира, – цитирует слова Калвитиса «МК-Спорт», ссылаясь на Apollo. – Могут ли белорусов исключить из числа участников ЧМ? Ни в коем случае. Мы члены одной хоккейной семьи».

В понедельник по распоряжению мэра Риги Мартиньша Стакиса государственный флаг Республики Беларусь был заменен на бело-красно-белое знамя, которое в настоящее время использует белорусская оппозиция.

Глава ИИХФ Рене Фазель направил письмо мэру Риги, в котором подчеркнул, что замена флага неприемлема, а власти Белоруссии обязали сотрудников посольства Латвии покинуть страну.