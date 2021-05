Мэр Риги отказался возвращать на место государственный флаг Белоруссии и постановил убрать флаг ИИХФ

Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на просьбу президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира.

Вот, что написал Стакис в твиттере:

«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на флаги правящего режима. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Мы должны сделать выбор – либо в пользу жаждущего свободы народа, либо в пользу диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ».

В понедельник красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией, появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира. При этом был снят государственный флаг Белоруссии.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) ⬜🟥⬜ Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588