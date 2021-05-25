«На лед выходит не только голкипер»: Каменский оценил вратарскую линию сборной России

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил вратарскую линию сборной России на чемпионате мира в Латвии.

«На лед выходит не только голкипер, но и другие игроки. Всем им нужно помогать Самонову, которому тогда будет легче показывать качественную игру. Проще всего все валить на вратаря. Российские защитники и нападающие далеко не всегда отрабатывают эпизод до конца. Но время собраться еще есть – главные игры впереди. Поражение должно встряхнуть наших хоккеистов и послужить им уроком», цитирует Каменского RT.

Напомним, в третьем матче группового этапа чемпионата мира-2021 команда Валерия Брагина проиграла сборной Словакии (1:3). Ранее россияне обыграли чехов (4:3) и англичан (7:1). 26 мая команда сыграет с датчанами. Начало игры – в 16.15 (мск).