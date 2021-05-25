Андрей Николишин – о действиях мэра Риги во время ЧМ: Полнейшая глупость

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин прокомментировал действия властей Риги.

Во время чемпионата мира по хоккею мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис постановил снять государственный флаг Белоруссии и вместо него повесить бело-красное знамя, которое использует белорусская оппозиция.

Сегодня Стакис заявил о том, что он отказывается выполнять просьбу главы Международной федерация хоккея Рене Фазеля использовать флаг Республики Беларусь и распорядился снять флаги ИИХФ.

«Это политические разборки, – заявил Николишин в интервью для RT. – Чем меньше мы будем говорить о политике, тем лучше для всех нас. Спорт должен быть вне политики. Люди пытаются сделать себе имя на спортивных мероприятиях за счет политических действий. Полнейшая глупость. Стоит ли реагировать командам? Чем ярче будет реакция, тем лучше тем, кто это делает. Оставьте эту тему в покое – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».