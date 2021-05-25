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ПФЛ - Группа 3 не начался Химки-М 0 Рязань 0
ПФЛ - Группа 3 не начался Красный 0 Сахалин 0 П1 1.52 Х 4.40 П2 4.70
ПФЛ - Группа 3 не начался Факел-М 0 Сатурн 0 П1 5.00 Х 4.50 П2 1.49
ЧМ-2021 16:15 США 0 Казахстан 0 П1 1.25 Х 7.60 П2 8.20
ЧМ-2021 16:15 Великобритания 0 Дания 0 П1 18.0 Х 10.5 П2 1.11
ПФЛ - Группа 3 17:00 Калуга 0 Знамя 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Металлург-Видн 0 Металлург Лп 0 П1 13.0 Х 11.5 П2 1.07
ПФЛ - Группа 3 18:00 Авангард К 0 Салют Белгород 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.07
ПФЛ - Группа 3 18:00 Квант 0 Химик-Арсенал 0 П1 4.20 Х 3.10 П2 1.86
ПФЛ - Группа 3 18:00 Сокол 0 Строгино 0 П1 1.39 Х 4.00 П2 7.60
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ЧМ-2021 20:15 Швейцария 0 Швеция 0 П1 2.30 Х 4.10 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Виртус Болонья 0
25 мая 12:45
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Николишин – о действиях мэра Риги во время ЧМ: Полнейшая глупость

Мартиньш Стакис проигнорировал просьбу президента ИИХФ Рене Фазеля и постановил убрать флаги Международной федерации хоккея.

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин прокомментировал действия властей Риги.

Во время чемпионата мира по хоккею мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис постановил снять государственный флаг Белоруссии и вместо него повесить бело-красное знамя, которое использует белорусская оппозиция.

Сегодня Стакис заявил о том, что он отказывается выполнять просьбу главы Международной федерация хоккея Рене Фазеля использовать флаг Республики Беларусь и распорядился снять флаги ИИХФ.

«Это политические разборки, – заявил Николишин в интервью для RT. – Чем меньше мы будем говорить о политике, тем лучше для всех нас. Спорт должен быть вне политики. Люди пытаются сделать себе имя на спортивных мероприятиях за счет политических действий. Полнейшая глупость. Стоит ли реагировать командам? Чем ярче будет реакция, тем лучше тем, кто это делает. Оставьте эту тему в покое – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

источник: «RT на русском»
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