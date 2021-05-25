Александр Кожевников: Приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему сборной России

Двукратный победитель Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников оценил вратарскую линию сборной России на первенстве планеты в Латвии.

«Самонов действует не так плохо. В эпизодах с пропущенными шайбами от словаков он просто физически не мог спасти сборную. Мне кажется, в целом он со своей ролью справляется, но сейчас в команду приедет голкипер другого уровня – Самсонов. С ним проблема последнего рубежа будет решена окончательно», – приводит слова Кожевникова RT.

Напомним, в трех стартовых матчах мирового первенства российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А. Выше только сборная Словакии, которой подопечные Брагина уступили со счетом 1:3. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча – в 16.15 (мск).