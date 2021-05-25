«Вашингтон» не отпустил Самсонова в Латвию на чемпионат мира-2021

Руководство «Вашингтона» не отпустило вратаря Илью Самсонова в Ригу по медицинским показателям, сообщила пресс-служба сборной России в твиттере.

По информации источника, голкипер имел большое желание выступить за сборную, поэтому сильно расстроился. В ближайшие две недели он пройдет реабилитацию в «Кэпиталз».

Напомним, «Вашингтон» проиграл серию плей-офф НХЛ «Бостону» со счетом 1-4, вылетев из розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее из-за большого количества повреждений от поездки на чемпионат мира вынужден был отказаться и форвард «столичных» Александр Овечкин.