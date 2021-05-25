Тарасенко и Орлов присоединятся к сборной России завтра

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прибудут в расположение российской команды 26 мая, сообщает пресс-служба сборной России.
Ранее обе команды не смогли выйти во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Столичные» уступили в серии «Бостону» 1-4, а «блюзмены» всухую проиграли «Колорадо» – 0-4.
Напомним, в трех стартовых матчах мирового первенства российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А. Выше только сборная Словакии, которой подопечные Брагина уступили со счетом 1:3. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча – в 16.15 (мск).
источник: Федерация хоккея России (ФХР)