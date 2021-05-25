Андрей Назаров: Мэр Риги – не просто обидчивый ребенок, но еще и с амбициями

Экс-наставник Андрей Назаров высказался о поведении мэра Риги Мартинса Стакиса во время чемпионата мира в Латвии.

«Похоже, мэр Риги не просто обидчивый ребенок, но еще и с амбициями. Мне кажется, он просто хайпует и пытается перед кем-то выслужиться. Может, у него весеннее обострение? Во всяком случае он похож на городского сумасшедшего, который ходит по улицам и целыми днями снимает флаги. К этому надо относиться с юмором», – цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель попросил рижского градоначальника Мартинса Стакиса вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. В противном случае он потребовал снять флаги ИИХФ. В ответ на это мэр заявил, что он распорядиться снять флаги Международной федерации хоккея.