Рене Фазель: Мэр Риги использовал инцидент с флагом Белоруссии для своей предвыборной пропаганды

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение главы Риги снять флаги ИИХФ в ответ на требование вернуть флаг Республики Беларусь.

- Мы все удивлены произошедшим. Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды. Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира - не место для политических игр, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что накануне Стакис распорядился заменить государственный флаг Республики Беларусь (который, наряду с флагами других стран - участниц турнира, был установлен на одной из центральных улиц Риги) на бело-красно-белое знамя, в настоящее время используемое белорусской оппозицией. Позже глава ИИХФ направил официальное письмо мэру Риги, в котором подчеркнул, что замена флага неприемлема. В ответ на это Стакис принял решение также снять и флаги ИИХФ.