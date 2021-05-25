Дмитрий Свищев: Не исключаю бойкота чемпионата мира со стороны нашей и белорусской сборных

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу решения мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города.

«Что это вообще такое? Почему мэр Риги втягивает турнир и спорт в целом в какие-то интриги. Спорт не должен быть заложником политических игрищ. ИИХФ не должна оставлять без внимания этот демарш. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота оставшейся части чемпионата со стороны нашей и белорусской сборных. Думаю, ИИХФ придется принять непростое решение. Такое нельзя прощать. Надеюсь, у политиков хватит ума извиниться перед ИИХФ и Белоруссией, чтобы ситуация разрешилась», – цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель попросил рижского градоначальника Мартинса Стакиса вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. В противном случае он потребовал снять флаги ИИХФ. В ответ на это мэр заявил, что он распорядиться снять флаги Международной федерации хоккея.