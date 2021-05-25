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25 мая 16:45
автор: Евгений Лиманский

Якубов уволен с поста генерального менеджера «Ак Барса»

В казанском клубе поблагодарили специалиста за работу.

В ХК «Ак Барс» произвели рокировку на посту генерального менеджера: Рафика Якубова сменит экс-руководитель селекционной службы Марат Валиуллин.

«Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе. Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «Татнефти» Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с «Ак Барсом», – цитирует Якубова официальный сайт клуба.

Напомним, что воспитанник казанского хоккея Рафик Якубов работал в должности генменеджера «Ак Барса» с 2017 года, став вместе с клубом обладателем Кубка Гагарина-2018.

источник: ХК «Ак Барс»
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