Московское «Динамо» планирует усилиться двумя легионерами

ХК «Динамо» планирует подписать контракт как минимум с двумя легионерами, сообщил генеральный менеджер московской команды Виктор Меркулов.

«Мы хотим взять, скорее всего, нападающего, а также усилить позицию вратаря. С большим уважением относимся к динамовским голкиперам, считаем их достойными хоккеистами. Но у тренерского штаба есть мнение, что нужно укрепить эту линию», – цитирует Меркулова РИА «Новости».

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в Западной конференции. В четвертьфинальной серии Кубка Гагарина столичная команда уступила питерскому СКА (1-4).